Nuova musica: Greg Freeman, Orville Peck, Chelsea Wolfe, Stef Chura, M83

Oltre ai nuovi LP di Olivia Tremor Control, Sylvan Esso, Protomartyr e Teenage Fanclub, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, vediamo di fare un riassunto di un’ulteriore manciata di cose di cui, nell’ultima settimana, si è venuti a conoscenza.

È spesso vero che, quando si scomoda un produttore come John Congleton, l’artista di turno a cui presta i servigi sta per spiccare il volo. Potrebbe proprio essere il caso di Greg Freeman, che dopo l’ottimo ‘Burnover’, di neanche un anno fa, ha già pronto il seguito: ‘All Set The Bone’ arriverà il 2 ottobre via Transgressive. Registrato in dieci giorni dello scorso aprile a Los Angeles, viene definito “una raccolta di racconti politici e personali distribuiti su quattro facce, eventi disumani e dolore travolti da uno tsunami perfetto”. Nella press-release vengono citati Modest Mouse, Pavement, Fugazi, Unwound, Big Star, Drones e Mission of Burma come riferimenti. L’ottimo singolo ‘Indu’ dimostra che non sono menzioni campate in aria.

<a href="https://gregfreeman.bandcamp.com/album/all-set-the-bone">All Set The Bone by Greg Freeman</a>

Si chiamerà ‘Mule’ il nuovo album di Orville Peck. Il countryman canadese lo pubblicherà il prossimo 18 settembre per Warner. Il suo terzo LP del è stato scritto in un periodo che lui stesso ha ricordato (in un’intervista a Rolling Stone) essere stato molto difficile, tra depressione e alcolismo. Ben tredici saranno le tracce in scaletta, tra cui vi sono i due singoli diffusi sinora: il già noto intro ‘Prologue (Eulogy Of A Man Turned Mule)’, che vanta i featuring di Emmylou Harris, Noah Cyrus ed Allison Russell, e il nuovo ruspante singolo ‘Too Little, Too Late’.

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Una profonda auto-analisi è ciò che ha dovuto attraversare anche Chelsea Wolfe prima di scrivere ‘The Dark’, il nono album della sua carriera, che verrà pubblicato da Loma Vista tra meno di un mese, il 21 agosto. Importantissime le collaborazioni, con membri di Nine Inch Nails, Queens Of The Stone Age, Pearl Jam e St. Vincent che, insieme alla co-produttrice Jennifer Decilveo (Lola Young, Royal & The Serpent, Miley Cyrus), l’hanno aiutata a dare forma a dieci nuove canzoni. Due di esse erano state diffuse a giugno, ‘The Dark’ e ‘Death Is Not The End’, e un’altra lo scorso martedì, l’intensissima ‘Cold’.

<a href="https://chelseawolfe.bandcamp.com/album/the-dark">The Dark by CHELSEA WOLFE</a>

<a href="https://chelseawolfe.bandcamp.com/album/the-dark">The Dark by CHELSEA WOLFE</a>

<a href="https://chelseawolfe.bandcamp.com/album/the-dark">The Dark by CHELSEA WOLFE</a>

Sono passati ben sette anni dall’ottimo ‘Midnight’ (2019), così tanto che Stef Chura sembrava sparita dalle scene. In realtà ha avuto ben altro da fare: ha avuto un bambino, si è lasciata con il partner, si è trasferita a New Orleans prima, a Louisville dopo, e quindi è tornata nella sua Detroit. Dopodiché, dalla prospettiva di una madre single, ha scritto ‘Dancing Alone On The Concrete’, il suo terzo LP, in uscita il 2 ottobre per Saddle Creek. Il disco è stato concepito con il collettivo Elephant 6 come concreta fonte di ispirazione, dal momento che Robert Schneider degli Apples in Stereo lo produce, e Scott Spillane dei Neutral Milk Hotel e John Fernandes degli Olivia Tremor Control vi suonano. Ma le collaborazioni non finiscono qui: Mike Mills e Peter Buck si occupano di basso e chitarra nel singolo ‘Danny’, ed è una delle poche volte che lo hanno fatto insieme dopo lo scioglimento dei REM.

<a href="https://stefchuraband.bandcamp.com/album/dancing-alone-on-the-concrete">Dancing Alone on the Concrete by stef chura</a>

Non ci sono ancora anticipazioni musicali, ma il nuovo album degli M83 è ufficiale: lo ha confermato Anthony Gonzales in persona sui propri social. ‘I Write You A Letter’ uscirà il 25 settembre per la sua etichetta personale, la Other Suns. Non ci sono molti altri dettagli al momento, se non che lo ha composto e suonato insieme a Joe Barry, Clément Libes e Benoit de Villeneuve, e che le tracce in scaletta saranno nove.