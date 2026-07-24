La settimana del nuovo album degli Strokes

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:
1. The Strokes: ‘Reality Awaits’
Pop-rock
2. Alex Cameron: ‘Late To Set’
Art-rock
3. Robyn Hitchcock: ‘The Confuser’
Brit-rock
4. Ian Sweet: ‘Shiverstruck’
Alt-pop
5. Sam And Louise Sullivan: ‘Love & Devotion’
Alt-folk
6. Josh Da Costa: ‘New Wave Graveyard’
New wave
7. Love Spells: ‘Love Is The Law’
Dream-pop
8. Body Type: ‘Tally’
Garage-rock
9. Kelz: ‘A Sweet Passerby’
Bedroom-pop
10. Charli XCX: ‘Music, Fashion, Film’
Pop-rock