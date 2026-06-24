Babyshambles a Roma e Milano

Le peregrinazioni musicali di Pete Doherty, il prossimo autunno, troveranno casa ancora dai Babyshambles. La band da lui fondata pubblicherà un album live e poi verrà a suonarlo in Italia.
Insieme an Adam Ficek, Mike Whitnall e Drew McConnell, Pete si esibirà mercoledì 7 ottobre all’Orion di Ciampino (RM) e giovedì 8 all’Alcatraz di Milano. I biglietti, in prevendita da oggi sul circuito Ticketone, costano 49,22 euro.
Insieme dal 2003 al 2015, il quartetto ha pubblicato tre LP: ‘Down in Albion’ (2005), ‘Shotter’s Nation’ (2007) e ‘Sequel to the Prequel’ (2013).