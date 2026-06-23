Brandon Flowers torna solista: ‘Thrasher’ esce ad agosto

Un combattivo Brandon Flowers si è messo in copertina di quello che sarà il suo nuovo album solista, il terzo al di fuori dei Killers: ‘Thrasher’, questo il titolo, uscirà il 21 agosto prossimo per Island. Arriverà a oltre nove anni di distanza dal precedente LP in autonomia, ‘The Desired Effect’ (2015).

L’indirizzo artistico appare chiaro nel venire a conoscenza che il disco è stato registrato a Nashville, e ospita il cantautore country David Rawlings, il chitarrista di pedal-steel (nonché storico collaboratore di Garth Brooks) Bruce Bouton, e l’armonicista Charlie McCoy (ovvero colui che ha partecipato a tutti e quattro i dischi di Bob Dylan incisi a Nashville). Lo stesso Flowers conferma: “Con l’età, sono tornato alla musica di mio padre, il ‘Country-Western’ (come lo chiamava lui), e ho scoperto che le storie che porto con me trovano la loro vera vocazione in questa splendida tradizione americana. Due cose possono essere vere contemporaneamente. Il fatto che io ami la new wave e il rock ‘n’ roll è risaputo, ma la vita è abbastanza lunga da permettere di apprezzare anche altro”, racconta in un video pubblicato sui suoi social.

Per ascoltare il primo singolo, ‘Plans’, bisognerà attendere tre giorni: sarà disponibile da venerdì. Nel frattempo Brandon sottolinea ulteriormente come “suonare con musicisti esperti ed estremamente talentuosi è stato uno dei momenti salienti della mia carriera. Spero che si percepisca la gioia in questo disco, perché ci siamo divertiti un mondo a realizzarlo”. In totale, i brani che ne faranno parte saranno dieci.