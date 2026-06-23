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‘Surface, Echo & Sound’ è l’ottavo degli Editors

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Dopo l’annuncio di una data italiana (il 3 febbraio 2027 all’Alcatraz di Milano) e la condivisione di un primo singolo (‘Call It In’) un paio di mesi fa, sembrava evidente che gli Editors avessero messo in cantiere un nuovo LP. La conferma è arrivata oggi: ‘Surface, Echo & Sound’ sarà il loro ottavo in carriera, e arriverà il 30 ottobre via PIAS.

Ulteriore anticipazione è un altro buon brano, ‘The Rush’, accompagnato da un video diretto da Henry Ehara. Farà parte di una scaletta di dieci tracce, concepite da live-band: “dopo tre album registrati principalmente come progetti da studio, ha sentito il desiderio di tornare a un approccio più naturale, che richiamasse gli esordi del gruppo: seduti in una sala prove a Stafford, uno di fronte all’altro, a sviluppare le canzoni insieme”, racconta una nota del gruppo inglese. Ispirato dal suo recente esordio solista, “Tom Smith ha adottato un approccio essenziale e basato principalmente sulla chitarra acustica”, ma in questo caso “affinché i brani fossero suonati insieme”.

È stata un’estate molto produttiva. Per la maggior parte del tempo c’era il sole, eravamo nella verdissima campagna del Gloucestershire, non lontano da dove vivo, in una piccola e anonima zona industriale: praticamente l’opposto di essere al Berghain!”, commenta con ironia il frontman, sottolineando lo stacco con il precedente, elettronico ‘EBM’ (2022). Tom Smith si è messo addirittura a suonare, singolo di cui sopra, un mandolino: “Non viene utilizzato in modo folk, ma aggiunge un elemento caldo che riesce a emergere in qualsiasi punto del mix”, spiega il chitarrista Justin Lockey, che è anche il produttore del nuovo lavoro.


 

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