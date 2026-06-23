‘Surface, Echo & Sound’ è l’ottavo degli Editors

Dopo l’annuncio di una data italiana (il 3 febbraio 2027 all’Alcatraz di Milano) e la condivisione di un primo singolo (‘Call It In’) un paio di mesi fa, sembrava evidente che gli Editors avessero messo in cantiere un nuovo LP. La conferma è arrivata oggi: ‘Surface, Echo & Sound’ sarà il loro ottavo in carriera, e arriverà il 30 ottobre via PIAS.

Ulteriore anticipazione è un altro buon brano, ‘The Rush’, accompagnato da un video diretto da Henry Ehara. Farà parte di una scaletta di dieci tracce, concepite da live-band: “dopo tre album registrati principalmente come progetti da studio, ha sentito il desiderio di tornare a un approccio più naturale, che richiamasse gli esordi del gruppo: seduti in una sala prove a Stafford, uno di fronte all’altro, a sviluppare le canzoni insieme”, racconta una nota del gruppo inglese. Ispirato dal suo recente esordio solista, “Tom Smith ha adottato un approccio essenziale e basato principalmente sulla chitarra acustica”, ma in questo caso “affinché i brani fossero suonati insieme”.

“È stata un’estate molto produttiva. Per la maggior parte del tempo c’era il sole, eravamo nella verdissima campagna del Gloucestershire, non lontano da dove vivo, in una piccola e anonima zona industriale: praticamente l’opposto di essere al Berghain!”, commenta con ironia il frontman, sottolineando lo stacco con il precedente, elettronico ‘EBM’ (2022). Tom Smith si è messo addirittura a suonare, singolo di cui sopra, un mandolino: “Non viene utilizzato in modo folk, ma aggiunge un elemento caldo che riesce a emergere in qualsiasi punto del mix”, spiega il chitarrista Justin Lockey, che è anche il produttore del nuovo lavoro.



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