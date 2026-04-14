Ben Ottewell e James Walsh insieme per 4 concerti

Ben Ottewell, frontman dei Gomez, e James Walsh, frontman degli Starsailor, suoneranno in un tour congiunto che toccherà anche quattro città italiane. I concerti sono previsti per i primi di dicembre.

“I due cantautori proporranno il repertorio sia delle loro carriere soliste sia delle rispettive band”, si legge in un nota, e lo faranno allo Spazio Comune dei Giardini Luzzati di Genova giovedì 3, al Borgo Santa Brigida 5/A di Parma venerdì 4, al Revolution Live Club di Colceresa (VI) sabato 5 e all’ARCI Bellezza di Milano domenica 6.

Per quest’ultimo appuntamento sono già attive le prevendite su Dice, al costo di 19,55 euro.