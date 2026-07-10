Pubblicità

Jack White, Will Sheff e Rolling Stones tra i dischi in giro da oggi

Scritto il
Pubblicato inUscite

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Jack White· ‘Frozen Charlotte’
Blues-rock

2. Panda Bear & Sonic Boom: ‘A ? Of When’
Psych-rock

3. Will Sheff: ‘Extra Mile’
Alt-folk

4. The Rolling Stones: ‘Foreign Tongues’
Blues-rock

5. Suki Waterhouse: ‘Loveland’
Alt-pop

6. Twisted Teens: ‘Florida Water Blues’
Garage-rock

7. Pain Gain: ‘Pain Gain’
Dream-pop

8. Luke Haines: ‘Izzy Wizzy Let’s Get Busy’
Art-rock

9. The Temper Trap: ‘Sungazer’
Dream-rock

10. Finn Wolfhard: ‘Fire From The Hip’
Power-pop

Questa settimana potete ascoltare anche: Kelela, Show Me The Body, Bring Me The Horizon, Xiu Xiu, The Xcerts, The Garden, Parts & Labor, Jaco Jaco, Daydream Plus, Luluc, Trophy Wife, Baby Rose, She’s Green (EP).

 

Pubblicità