Jack White, Will Sheff e Rolling Stones tra i dischi in giro da oggi

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:
1. Jack White· ‘Frozen Charlotte’
Blues-rock
2. Panda Bear & Sonic Boom: ‘A ? Of When’
Psych-rock
3. Will Sheff: ‘Extra Mile’
Alt-folk
4. The Rolling Stones: ‘Foreign Tongues’
Blues-rock
5. Suki Waterhouse: ‘Loveland’
Alt-pop
6. Twisted Teens: ‘Florida Water Blues’
Garage-rock
7. Pain Gain: ‘Pain Gain’
Dream-pop
8. Luke Haines: ‘Izzy Wizzy Let’s Get Busy’
Art-rock
9. The Temper Trap: ‘Sungazer’
Dream-rock
10. Finn Wolfhard: ‘Fire From The Hip’
Power-pop
Questa settimana potete ascoltare anche: Kelela, Show Me The Body, Bring Me The Horizon, Xiu Xiu, The Xcerts, The Garden, Parts & Labor, Jaco Jaco, Daydream Plus, Luluc, Trophy Wife, Baby Rose, She’s Green (EP).