Sigur Rós, doppia data a Milano e Roma

Manca circa un anno, ma ci si potrà preparare per tempo: i Sigur Rós torneranno in Italia a settembre 2025, per quattro date in location di medie dimensioni, due a Milano e due a Roma.

Jónsi e colleghi suoneranno al Teatro Arimboldi, nel capoluogo lombardo, martedì 9 e mercoledì 10. Quindi andranno nella capitale, dove venerdì 12 e sabato 13 si esibiranno nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. Per i primi due concerti, partner on stage sarà l’Orchestra Sinfonia di Milano; per gli altri due il Piemme Project Ensemble.

I biglietti saranno in prevendita libera da venerdì prossimo 18 ottobre sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultimo portale, quelli per Milano costeranno tra 73,14 e 121,90 euro; quelli per Roma tra 72,80 e 121,33 euro.