Way Dynamic alla Jagjaguwar, ri-esce ‘Massive Shoe’

Waxahatchee ha nominato ‘Miffed It’ la sua “canzone preferita da molto tempo”, mentre niente meno che Sir Elton John in persona ha affermato di “non riuscire a smettere di ascoltare ‘Ibiza’”. Sono entrambi brani di Way Dynamic, pseudonimo sotto cui si cela il cantautore australiano Dylan Young (un nome, un cognome e un destino?), che li ha pubblicati ad agosto 2025 all’interno di un album intitolato ‘Massive Shoe’. Distribuito dalla piccola Spoilsport Records, il disco è definito da una nota “un mix di folk-pop minimalista, art rock e pop barocco, prodotto e suonato in gran parte da Young”.

Dylan, difatti, non è certo un musicista di primo pelo: collabora anche con band della sua Melbourne come Cool Sounds e Good Morning, e ha suonato la batteria con Snowy Band e Kankawa Nagarra. Oltre alla succitata Katie Crutchfield, anche MJ Lenderman, This Is Lorelei e Black Country New Road hanno portato Way Dynamic in tour con loro.

L’LP di cui sopra (che peraltro è già il suo terzo in carriera) nel frattempo è divenuto un piccolo culto, tanto che la Jagjaguwar ha deciso di pubblicarlo su scala mondiale. Il singolo ‘Officially’ è stato diffuso proprio oggi, insieme alla data di uscita della nuova veste dell’album, che sarà il 2 ottobre prossimo. “Ho scritto ‘Officially’ la settimana in cui ho conosciuto la mia ragazza, quindi è davvero una canzone d’amore vergognosamente gioiosa, ma affronta anche il lato negativo dell’essere dipendenti da qualcuno: sono una persona molto ossessiva”, racconta il suo autore, che l’ha fatta accompagnare da un video che lo ritrae live diretto da Jasper van Daatselaar.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<a href="https://waydynamic.bandcamp.com/album/massive-shoe-aus-nz">Massive Shoe (AUS/NZ) by Way Dynamic</a>