A novembre il sophomore dei Do Nothing

Avevamo talmente apprezzato ‘Snake Sideways’, l’album di debutto dei Do Nothing che era uscito a giugno 2023, da non vedere l’ora che uscisse il sophomore. Da qualche settimana si sa che arriverà oltre tre anni dopo: ‘Friend World’, questo il titolo, arriverà il prossimo 6 novembre via Submarine Cat Records.

Prodotto e mixato da Louis Milburn dei Folly Group, è stato registrato al JT Soar di Nottingham, la città natale del quartetto. Secondo una breve nota sul loro sito ufficiale, Chris Bailey, Kasper Sandstrøm, Charlie Howarth e Andrew Harrison “si presentano più audaci, sicuri di sé ed energici che mai. L’album è traboccante di chitarre potenti, ritmi contagiosi e l’inconfondibile lirismo tagliente del frontman Bailey, ma si scopre anche un lato più delicato e riflessivo della scrittura della band”.

Afferma lo stesso Chris, ripreso da The Line Of The Best Fit: “Con il primo disco c’era la sensazione di voler prendere le distanze da ciò che la gente si aspettava da noi. Questa volta ci siamo sentiti molto più liberi. Non abbiamo sentito alcuna pressione a cambiare direzione. Potevamo seguire le idee che ci sembravano più interessanti senza preoccuparci del loro significato. Per me è un album che parla di molte cose cupe, ma non sembra cupo. Questo è il punto centrale del titolo, in realtà. Ci sono due lati in ogni cosa. Senza il male, non c’è il bene.”

Delle undici tracce che andranno a comporre la scaletta, due sono già state rese pubbliche: il mese scorso ‘Stars’, e oggi ‘Act Natural’, entrambe accompagnate da dei video diretti dal collettivo CLUMP.



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