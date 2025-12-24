I 20 dischi preferiti del 2025

Gli album dell’anno di Indie-Rock.it, in rigoroso ordine alfabetico:
Blood Orange: ‘Essex Honey’ (RCA, 2025)
“Questo disco è indubbiamente il capolavoro firmato Devonté Hynes”
Caroline: ‘Caroline 2’ (Rough Trade, 2025)
“Una delle band di maggiore personalità del panorama contemporaneo”
Dove Ellis: ‘Blizzard’ (Black Butter/AMF, 2025)
“Se è nata una star è forse ancora presto per dirlo, ma le premesse sembrano esserci”
Dutch Interior: ‘Moneyball’ (Fat Possum, 2025)
”Colpisce come un così composito gruppo di persone abbia potuto realizzare un LP che pare appartenere a un’unica mente creativa”
Florist: ‘Jellywish’ (Double Double Whammy, 2025)
“Un disco distintivo in una discografia caratterizzata da un preciso stile musicale”
Geese: ‘Getting Killed’ (Partisan/PIAS, 2025)
“Questo lavoro è certamente tra i migliori dell’anno e l’hype assolutamente meritato”
Goon: ‘Dream 3’ (Born Losers, 2025)
“Riesce a mantenere così tanta qualità e freschezza da rendersi contemporanea”
Horsegirl: ‘Phonetics On And On’ (Matador, 2025)
“Singoli perfetti ma non canonici che hanno una precisa direzione artistica”
Idlewild: ‘Idlewild’ (V2, 2025)
”Idee molto chiare, messe in pratica come forse mai era accaduto negli ultimi quattro lustri”
Jasmine.4.T: ‘You Are The Morning’ (Saddest Factory, 2025)
”Bellissime e toccanti canzoni che parlano, sostanzialmente, d’amore”
Lambrini Girls: ‘Who Let The Dogs Out’ (City Slang, 2025)
“Tutto questo mix di irruenza, ironia e istrionismo descrive perfettamente un disco di certo non banale”
Racing Mount Pleasant: ‘Racing Mount Pleasant’ (R&R, 2025)
“La vita, quella vera, ancora esiste, ed è tutta dentro dischi come questo”
Samia: ‘Bloodless’ (Grand Jury, 2025)
“Un piccolo capolavoro di raffinatezza e sincerità, ulteriore tappa di una crescita costante”
Saya Gray: ‘Saya’ (Dirty Hit, 2025)
“Il 2025 è certamente l’anno del salto di qualità per Saya Gray”
Snocaps: ‘Snocaps’ (Anti-, 2025)
“La famiglia Crutchfield ha saputo creare, in un battibaleno, un gran bell’album”
Sorry: ‘Cosplay’ (Domino, 2025)
“I Sorry non sono soltanto programmazione e talento, ma anche cuore”
Soulwax: ‘All Systems Are Lying’ (Because, 2025)
“Va sottolineato il piacere che scaturisce dall’ascoltare queste irreprensibili texture sonore”
University: ‘McCartney, It’ll Be OK’ (Transgressive, 2025)
“Un agglomerato di canzoni apparentemente illogico ma estremamente riconoscibile”
Vines: ‘I’ll Be Here’ (Vines Music, 2025)
“Da ascoltare con pazienza, più di una volta. Se ne riscontrerà la bellezza”
Wednesday: ‘Bleeds’ (Dead Oceans, 2025)
“Canzoni solide strumentalmente, accattivanti melodicamente e molto sincere liricamente”