I 20 dischi preferiti del 2025

Scritto il
Pubblicato inNews Top

Gli album dell’anno di Indie-Rock.it, in rigoroso ordine alfabetico:

Blood Orange: ‘Essex Honey’ (RCA, 2025)

“Questo disco è indubbiamente il capolavoro firmato Devonté Hynes”

Caroline: ‘Caroline 2’ (Rough Trade, 2025)

“Una delle band di maggiore personalità del panorama contemporaneo”

Dove Ellis: ‘Blizzard’ (Black Butter/AMF, 2025)

“Se è nata una star è forse ancora presto per dirlo, ma le premesse sembrano esserci”

Dutch Interior: ‘Moneyball’ (Fat Possum, 2025)

”Colpisce come un così composito gruppo di persone abbia potuto realizzare un LP che pare appartenere a un’unica mente creativa”

Florist: ‘Jellywish’ (Double Double Whammy, 2025)

“Un disco distintivo in una discografia caratterizzata da un preciso stile musicale”

Geese: ‘Getting Killed’ (Partisan/PIAS, 2025)

“Questo lavoro è certamente tra i migliori dell’anno e l’hype assolutamente meritato”

Goon: ‘Dream 3’ (Born Losers, 2025)

“Riesce a mantenere così tanta qualità e freschezza da rendersi contemporanea”

Horsegirl: ‘Phonetics On And On’ (Matador, 2025)

“Singoli perfetti ma non canonici che hanno una precisa direzione artistica”

Idlewild: ‘Idlewild’ (V2, 2025)

”Idee molto chiare, messe in pratica come forse mai era accaduto negli ultimi quattro lustri”

Jasmine.4.T: ‘You Are The Morning’ (Saddest Factory, 2025)

”Bellissime e toccanti canzoni che parlano, sostanzialmente, d’amore”

Lambrini Girls: ‘Who Let The Dogs Out’ (City Slang, 2025)

“Tutto questo mix di irruenza, ironia e istrionismo descrive perfettamente un disco di certo non banale”

Racing Mount Pleasant: ‘Racing Mount Pleasant’ (R&R, 2025)

“La vita, quella vera, ancora esiste, ed è tutta dentro dischi come questo”

Samia: ‘Bloodless’ (Grand Jury, 2025)

“Un piccolo capolavoro di raffinatezza e sincerità, ulteriore tappa di una crescita costante”

Saya Gray: ‘Saya’ (Dirty Hit, 2025)

“Il 2025 è certamente l’anno del salto di qualità per Saya Gray”

Snocaps: ‘Snocaps’ (Anti-, 2025)

“La famiglia Crutchfield ha saputo creare, in un battibaleno, un gran bell’album”

Sorry: ‘Cosplay’ (Domino, 2025)

“I Sorry non sono soltanto programmazione e talento, ma anche cuore”

Soulwax: ‘All Systems Are Lying’ (Because, 2025)

“Va sottolineato il piacere che scaturisce dall’ascoltare queste irreprensibili texture sonore”

University: ‘McCartney, It’ll Be OK’ (Transgressive, 2025)

“Un agglomerato di canzoni apparentemente illogico ma estremamente riconoscibile”

Vines: ‘I’ll Be Here’ (Vines Music, 2025)

“Da ascoltare con pazienza, più di una volta. Se ne riscontrerà la bellezza”

Wednesday: ‘Bleeds’ (Dead Oceans, 2025)

“Canzoni solide strumentalmente, accattivanti melodicamente e molto sincere liricamente”

Pubblicità

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario