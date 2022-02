Nuova musica: Orville Peck, Sharon Van Etten, Everything Everything, Sunflower Bean, Jordana, Rural Alberta Advantage, Andy Shauf

È finalmente pronto l’attesissimo secondo album di Orville Peck: si chiamerà ‘Bronco‘ e uscirà l’8 aprile per Columbia. Non sono ancora molti i dettagli del successore di ‘Pony‘ (2019): in pratica soltanto un breve teaser di meno di un minuto, che comunque fa molto ben sperare. Stando a quanto compare nel video, venerdì prossimo dovrebbe venire condiviso il “chapter 1” del disco, e dunque ne potremo sapere (e sentire) di più.

Sharon Van Etten ha diffuso oggi un nuovo singolo che si intitola ‘Porta‘, una canzone scritta nel 2020 in un momento di profonda prostrazione psicologica dell’artista nativa del New Jersey, risolto da una serie di lezioni di pilates da remoto (ma soprattutto dalla vicinanza dimostratagli dall’istruttrice, divenuta amica e confidente). Non è ancora chiaro se la traccia, molto densa di suoni, possa essere anticipatrice di un suo nuovo album, che manca da quando uscì ‘Remind Me Tomorrow‘ (2019).



È invece una certezza il nuovo LP degli Everything Everything, che si intitolerà ‘Raw Data Feel‘ e che uscirà il prossimo 20 maggio per Faber Music. Prima anticipazione è il singolo ‘Bad Friday‘, che il frontman Jonathan Higgs descrive come “minimalismo combinato con surrealismo e disorientamento“. L’ultimo lavoro sulla lunga distanza della band inglese è stato ‘Re-Animator‘, pubblicato nel 2020.



Disco nuovo anche per i Sunflower Bean, che il 6 maggio via Mom+Pop daranno un successore a ‘Twentytwo in Blue‘ (2018). Il nuovo album si chiamerà ‘Headful Of Sugar‘ ed è anticipato dal mellifluo singolo ‘Who Put You Up To This?‘, musicalmente piuttosto distante da quanto la band newyorkese ci aveva abituato. “Perché non fare un disco che ti faccia venire voglia di ballare? Perché non fare un disco che ti faccia venire voglia di urlare?” si chiede la band nella press-release, dando implicitamente alcune indicazioni sul contenuto del nuovo lavoro.



Un paio di anni fa, ci era piuttosto piaciuto il sophomore di Jordana, ‘Something To Say To You‘. La giovane cantautrice ha pronto il successore, denominato ‘Face The Wall‘, che uscirà il 20 maggio prossimo per Grand Jury. Nel disco, prodotto da Cameron Hale, è lei stessa a suonare tutti gli strumenti. “Il muro del titolo può essere qualsiasi cosa che trovi sulla tua strada. L’album è una sorta di promemoria per me stessa: devo affrontare questi ostacoli senza prendere la via più facile o tornare indietro“, spiega la musicista americana a proposito del titolo. Primo estratto è il promettente singolo ‘Catch My Drift‘.



Tornano a farsi sentire anche i Rural Alberta Advantage, con il loro primo materiale inedito dai tempi di ‘The Wild‘ (2017). ‘Candu‘ ed ‘AB Bride‘ sono due brani estremamente riconoscibili, e dovrebbero introdurre una serie di singoli ed EP che la band capitanata da Nils Edenloff condividerà lungo tutto l’anno in corso.





Anche il prolifico Andy Shauf ha reso pubblici due inediti, che si intitolano ‘Satan‘ e ‘Jacob Rose‘. Entrambi nel distinguibilissimo stile del cantautore canadese, non è dato sapere se possano anticipare un’ulteriore raccolta di canzoni, che sarebbe la terza in tre anni dopo ‘Neon Skyline‘ (2020) e ‘Wilds‘ (2021).